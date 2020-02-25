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Gaziantep'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı şahıs hayatını kaybetti.

25.02.2020 13:14 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:19Gaziantep'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı şahıs hayatını kaybetti.

Olay, ilçesi Hacıbaba Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Farabi Sokak'taki evinde tek başına yaşayan 75 yaşındaki Kureyş Ateş, çocukları tarafından yatağında hareketsiz şekilde yattığı görüldü. Ateş'in yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri Ateş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ateş'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ateş'in yakınları sinir krizi geçirirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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