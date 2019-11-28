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Gaziantep'te karısına sokak ortasından şiddet uygulayan koca serbest bırakıldı

Gaziantep'te, eşini sokak ortasında, kız çocuğunun gözleri önünde tekme tokat döven ardından gözaltına alınan koca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

28.11.2019 20:23 | Son Güncelleme: 28.11.2019 20:32

Şehitkamil ilçesinde 8 Şubat Mahallesi'nde sokak ortasında karısı B.Ç.'ye şiddet uygularken görüntülenen ve gözaltına alınan E.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eşinin şikayetçi olduğu Emreh Ç. savunmasında pişman olduğunu söyledi.

EMNİYET YAKALANDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, tepkiye yol açan şiddet görüntüleri üzerine araştırma başlatıldığı, olayın 15 Kasım günü meydana geldiğinin belirlendiği, şiddet gösteren erkeğin kadının kocası E.Ç. olduğunun tespit edildiği anlatılan açıklamada şiddet mağduru B.Ç.'nin 'a gittiği kaydedildi. Herhangi bir şikayet olmadığı vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

"Olayın 15 Kasım 2019 tarihinde Şehitkamil ilçemiz 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldiği, mağdur kadının, eşi tarafından şiddete maruz kaldığı ve olayla ilgili ilimizde, herhangi bir kolluk birimine veya adli mercilere müracaatta bulunmadığı tespit edilmiştir. Olay sonrasında mağdurun İstanbul iline gittiğinin tespit edilmesi üzerine, mağdur kadın ve İstanbul ilinde bulunan polis merkezi ile irtibat kurulmuş, görevlilerimizce de olayı gerçekleştiren eş yakalanarak hakkında yasal işlemlere başlanmıştır."

KADIN, İSTANBUL'DA ŞİKAYETÇİ OLDU

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada da şiddet mağduru kadının, İstanbul'da müracaatının alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Olayın 15.11.2019 tarihinde Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi 8 Şubat Anadolu Lisesi önündeki sokakta meydana geldiği, şiddet mağduru B.Ç.'nin (Gaziantep 1995 doğumlu), eşi E.Ç. (Gaziantep 1987 doğumlu) tarafından şiddete maruz kaldığı, mağdur, B.Ç.'nin olay akabinde İstanbul ilinde bulunan ailesinin yanına gittiği ve herhangi bir şekilde kolluk ya da adli mercilere müracaatta bulunmadığı anlaşılmıştır. Şiddet mağduru B.Ç. ile irtibata geçilmiş, İstanbul ilinde polis merkezinde, müracaatı alınmıştır. Şüpheli, E.Ç. yakalanmış olup, meydana gelen olay ile ilgili olarak adli tahkikat başlatılmıştır."

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Gaziantep'te, eşi Büşra Ç.'yi sokak ortasında, kız çocuğunun gözleri önünde tekme tokat döven ve polis tarafından gözaltına alınmasının ardından 'Darp' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Emrah Ç., savcılık sorgusu sonrası nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Savunmasında polisteki ifadesini tekrarlayarak pişman olduğunu söyleyen Emrah Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Gaziantep'te karısına sokak ortasından şiddet uygulayan koca serbest bırakıldı

Gaziantep, İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (2)
RAHMİ:Adli kontrol, Uzaklaştırma, Denetimli Serbestlik , vb vb bir işe yaramıyor. Mağdurları düşünen yok. Serbest kalan yine yapar, yapacak çünkü caydırıcı yaptırımla karşılaşmıyor. İnsanların psikolojileri yerlerde, maruz bırakıldıkları travma çok büyük ve acı. Toparlanamayacak derecede. Yeter artık, esaslı bir önlem alma zamanı gelmedi mi daha
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GOKHAN:kadina sitdete hayir
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