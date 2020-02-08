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Gaziantep'te karla mücadele

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 4 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

08.02.2020 19:20 | Son Güncelleme: 08.02.2020 19:36Gaziantep'te karla mücadele
'in ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 4 mahalle yolu ulaşıma açıldı.
İlçenin yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası İkizkuyu, , Terken ve Kuzuoluk Mahallesinin yolu ulaşıma kapandı.
Ekiplerin çalışmaları sonucu 4 mahallenin kapanan yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan ve yer yer 20 santimetreyi bulan kar nedeniyle kapanan 4 mahalle yolunun ulaşıma açıldığını söyledi.
Kapalı yollarının bulunmadığını aktaran Kavak, iş makinelerinin kar yağışının bulunduğu mahallelerde hazır bekletildiğini ifade etti.

Gaziantep, Nurdağı, Kartal, Güncel

Kaynak: AA

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