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Gaziantep'te kavgada bıçaklanan lise öğrencisi öldü

Gaziantep'te çıkan bıçaklı kavgada yaralanan lise öğrencisi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

05.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:42Gaziantep'te kavgada bıçaklanan lise öğrencisi öldü
'te çıkan bıçaklı kavgada yaralanan lise öğrencisi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Şahin Aslan (17) ile arkadaşı S.M. (14) arasında 27 Kasım'da Hacıbaba Mahallesi'nde tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.M, Aslan'ı karnından bıçaklayarak ağır yaraladı.
Yaralı halde evinin önüne kadar yürüyen Şahin, yakınları tarafından Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Aslan, 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Lise öğrencisinin cenazesi Adli Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından ailesine teslim edildi.
Gözaltına alınan S.M. tutuklandı.

Şahin Aslan, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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