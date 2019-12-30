Haberler » Güncel » Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Haber

Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

30.12.2019 18:32 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:32 Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İslahiye ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe giriş ve çıkışlarında uygulama yaptı.

Yapılan denetimlerde Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesince " uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama " suçundan hakkında altı yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan R.G. isimli şahıs, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.G. mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:07   Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan ilk yarı değerlendirmesi - Haber
19:06   Ağrı'da yoğun sis - Haber
19:06   Cezaevinden izinli çıkıp eşini 20 yerinden bıçakladı - Haber
19:06   Çubuk Belediyesi'nden yerli otomobile destek - Haber
19:05   Suriye sınırındaki 48 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi - Haber
18:33   İstanbul'da yarın bu yollar kapalı - Haber
18:30   Kar yağışı yurdu esir aldı! Eskişehir ve Konya'nın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi - Haber
17:52   Arnavutköy'de cami minaresi fırtınanın etkisiyle sallandı - Haber
17:43   Şaka faciayla bitti! Arkadaşının sevgilisini başından vurdu - Haber
17:42   10 yıllık eşi tarafından öldüresiye dövülen Elif, yaşadığı korku dolu anları anlattı - Haber
30.12.2019 19:17:51