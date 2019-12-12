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Gaziantep'te kızlarını ameliyatta kaybeden aileden doktor ve hastaneye suç duyurusu

Gaziantep'te, doğuştan atardamar inceliği rahatsızlığı bulunan 6 yaşındaki Deniz Su Yılmaz'ın ailesi, kızlarının ameliyatta hayatını kaybetmesi üzerine doktor ve hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

12.12.2019 17:06 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:06Gaziantep'te kızlarını ameliyatta kaybeden aileden doktor ve hastaneye suç duyurusu
'te, doğuştan atardamar inceliği rahatsızlığı bulunan 6 yaşındaki Deniz Su Yılmaz'ın ailesi, kızlarının ameliyatta hayatını kaybetmesi üzerine doktor ve hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.
Baba Mahmut Yılmaz, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçesinde, 6 yaşındaki kızlarının doğuştan rahatsızlığı bulunduğunu ve bu nedenle yaklaşık bir ay önce tedavi için hastaneye götürdüklerini belirtti.
Kalp ve damar hastalıkları bölümünde doktorun, yaptığı incelemenin ardından kızlarının ameliyat olduktan sonra düzeleceğini kendilerine söylediğini iddia eden Yılmaz, kızlarının 10 Aralık'ta ameliyata alındığını kaydetti.
Kızının ameliyatta fenalaşarak, yoğun bakıma alındığını ve daha sonra yaşamını yitirdiğini belirten Yılmaz, tedavide ihmalin bulunduğunu öne sürerek, hastaneden ve doktordan şikayetçi olduğunu aktardı.

Su Yılmaz, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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