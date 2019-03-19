19 Mart 2019, 20:22
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Psikolojik Sorunlar Yaşayan Adam, 14 Yıllık Eşini, Engelli Çocuğunun Gözleri Önünde Boğarak Öldürdü

Gaziantep'te psikolojik sorunları bulunan koca, yeni aldıkları ev sebebiyle tartıştığı 14 yıllık eşini, engelli çocuğunun gözleri önünde boğarak öldürdü. Eşini öldürdükten sonra panikle ağabeyini arayan cani koca, "Abi Saadet yerden kalkmıyor" dedi.

Gaziantep'te psikolojik rahatsızlığı bulunan şahıs 14 yıllık karısını boğarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında Hisarcıklıoğlu Mahallesi Karaboğa Sokak'taki evde meydana geldi. Uzun süredir işsiz olan ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen 50 yaşındaki Ahmet K., 1 çocuk annesi eşi Saadet K. ile tartıştı. Yeni aldıkları ev sebebiyle tartıştıkları iddia edilen çift, 17 yaşındaki engelli çocuklarının önünde kavga etmeye başladı. Ahmet K. bir süre sonra karısını boğdu.

"SAADET YERDEN KALKMIYOR"

Paniğe kapılarak ağabeyini arayan Ahmet K., "Abi Saadet yerden kalkmıyor" dedi. Olay yerine gelen ağabey, yengesi Saadet K.'yı yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirledi.

POLİSE TESLİM OLDU

Eşini öldüren Ahmet K. polis ekiplerini arayarak teslim oldu. Talihsiz kadının cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından defnedilirken, Ahmet K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 17 yaşındaki engelli çocuk ise devlet korumasına alındı.

3. Sayfa
Kaynak: İHA



YORUMLAR (9)
DÜRBÜNLÜ: adam beş vakit namazını dörtlük takva üzere kılmış olsaydı,,ehlisünnet velcemaat inancınada sımsıkı baglı olsaydı aslaa böyle acı bir olay yaşanmazdı.
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RECO: Ekonomi çok bozuk.Herkes borçlu.Allah yardımcımız olsu .
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YILDIZ : Allah rahmet eylesin çok acı bi durum allah ailesine sabırlar versin
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HAYYAM: 17 yılda toplum psikolojisinin geldiği hale bakın
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