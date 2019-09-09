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Gaziantep'te komşuların park kavgası kanlı bitti: 3 ölü, 5 yaralı

Gaziantep'te komşuların park kavgası kanlı bitti: 3 ölü, 5 yaralıGAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde park kavgası yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

09.09.2019 22:06

Gaziantep'te komşuların park kavgası kanlı bitti: 3 ölü, 5 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde park kavgası yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre, 75. Yıl Mahallesi, 25 No'lu Sokak üzerinde iki komşu arasında, araç parkı yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Av tüfeği ve tabancanın kullanıldığı kavgada, ilk belirlemelere göre 3 kişi ölürken, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelerde tedavi altına alındı. Polis, olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri aldı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Gaziantep'te komşuların park kavgası kanlı bitti: 3 ölü, 5 yaralı

Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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