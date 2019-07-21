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Gaziantep'te korkuluk demirine saplanan kediyi itfaiye kurtardı

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, korkuluk demirine saplanan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

21.07.2019 15:35 Gaziantep
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, korkuluk demirine saplanan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde bir apartmanın bahçe duvarında bulunan korkuluklara saplanmış kedinin acıyla bağırdığını duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, demir korkuluğun kedinin vücuduna saplandığını belirledi.
Ekipler, titiz bir çalışma sonucu demir korkuluğu keserek kurtardığı kediyi, Canlı Hayatını İyileştirme Derneğine teslim etti.
Dernek tarafından tedaviye alınan kedinin, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Şehitler Mahallesi, Gaziantep, Şahinbey, İtfaiye, Güncel

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