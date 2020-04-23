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Gaziantep'te 'koronavirüs' denetimleri devam ediyor

Gaziantep'te 'koronavirüs' denetimleri devam ediyorİÇİŞLERİ Bakanlığı genelgesi ile 23-26 Nisan tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağı kapsamında olan Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri polis, bekçi ve zabıta ekiplerinin denetimleri ile devam ediyor.

23.04.2020 03:35 | Son Güncelleme: 23.04.2020 03:37
Gaziantep'te 'koronavirüs' denetimleri devam ediyor
İÇİŞLERİ Bakanlığı genelgesi ile 23-26 Nisan tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağı kapsamında olan Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri polis, bekçi ve zabıta ekiplerinin denetimleri ile devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı'nın, 23-26 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı bulunan 31 ilde bugün saat 15.00- 00.00 saatleri arasında 9 saat boyunca polis, bekçi ve zabıta ekiplerinin denetim yapacağını duyurmasının ardından Gaziantep kent merkezi ve 7 ilçesinde denetimler yapılıyor. Valilik koordinasyonunda gerçekleşen denetimlerde zabıta ekipleri, gıda üretim ve satış noktaları, fırınlar ve semt pazarlarında tedbir ve denetim yaparken, polis ve jandarma ekipleri ise yol kontrollerinde seyahat izin belgesi sorgulaması, ateş ölçümü ve maske kullanımı tedbirlerini denetliyor. Kent merkezinde, bankalar ve pazarlar önlerinde önlem alan ekipler, sosyal mesafe ve maske kullanımı ile 20 yaş altı ve 65 yaş üstü denetimlerini sürdürüyor. Gaziantep’te ’koronavirüs’ denetimleri devam ediyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziantep, Zabıta, Polis, Güncel , Haber
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