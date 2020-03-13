Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri
İslahiye Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 72 okulda koronavirüs tedbirleri kapsamında çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi.
13.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:10
İslahiye Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 72 okulda koronavirüs tedbirleri kapsamında çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi.
İslahiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçedeki tüm okullarda eş zamanlı hijyen uygulaması yapıldı.
Derslikler, sıralar, tuvaletler, asansörler, kapı kolları, tahtalar, merdiven korkulukları ile elle temas edilen bütün alanlar özel dezenfektanlarla temizlendi.
İslahiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçedeki tüm okullarda eş zamanlı hijyen uygulaması yapıldı.
Derslikler, sıralar, tuvaletler, asansörler, kapı kolları, tahtalar, merdiven korkulukları ile elle temas edilen bütün alanlar özel dezenfektanlarla temizlendi.
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Kaynak: AA
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