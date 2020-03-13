Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri
-İlçedeki bir okuldan koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan temizlik çalışmaları -Okul koridor, asansör, merdiven korkulukları, derslikler, sıralar, tuvaletler gibi alanlardaki çalışmalar İslahiye Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 72 okulda koronavirüs tedbirleri kapsamında çeşitli...
13.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:54
-İlçedeki bir okuldan koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan temizlik çalışmaları-Okul koridor, asansör, merdiven korkulukları, derslikler, sıralar, tuvaletler gibi alanlardaki çalışmalar İslahiye Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 72 okulda koronavirüs tedbirleri kapsamında çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi.
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Kaynak: AA
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