Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri - Haberler

Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri

Gaziantep Valiliği vatandaşlara, kamu iş ve işlemleri için internet sitelerini kullanmaları yönünde uyarıda bulundu.

20.03.2020 18:20 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:20
Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri
Gaziantep Valiliği vatandaşlara, kamu iş ve işlemleri için internet sitelerini kullanmaları yönünde uyarıda bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, Türkiye çapında alınan sağlık önlemleri çerçevesinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılma riskini en aza indirmek amacıyla mümkün olan en az kişi ile temasın sağlanmasına vatandaşların azami gayret göstermesi gerektiği belirtildi.
Vatandaşların kamu kurumlarındaki işlemlerini online kanallar üzerinden yapmaları gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu çerçevede ilimizdeki tüm vatandaşlarımızın kamu kurumları tarafından yapılan iş ve işlemlerini mümkün olduğunca kurumlara gitmeden akıllı telefonlar, tabletler ya da bilgisayarlar yardımıyla online kanallar üzerinden gerçekleştirmesi büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, vatandaşlarımızdan özellikle daha fazla risk taşıyan 60 yaş üstü olanlar, gebe ve emziren kadınlar ve ciddi kronik tıbbi hastalığı olanlar kendilerini ve çevrelerini korumak üzere verilen online kamu hizmetlerine kurum çağrı merkezleri, e-devlet ve diğer dijital platformlar üzerinden internet yardımıyla evlerinden çıkmadan erişim sağlayabilirler. Kamu kurumlarının internet üzerinden verdikleri hizmetlerin ve hizmetlere nasıl ulaşılabileceğini içeren bilgilerin tam listesine Gaziantep Valiliği'nin resmi internet sitesinden 'www.gaziantep.gov.tr' den ulaşım sağlanabilir."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Gaziantep Valiliği, Türkiye, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İstanbullular ’evde kal’ çağrısına uymadı! Korkutan görüntüler Haberler
İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Korkutan görüntüler
Koronavirüs insan hücrelerine ne yapıyor? Adım adım görüntülendi Haberler
Koronavirüs insan hücrelerine ne yapıyor? Adım adım görüntülendi
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzin ve motorine zam geldi Haberler
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzin ve motorine zam geldi
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu Haberler
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi! Sakın bu oyuna gelmeyin Haberler
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi! Sakın bu oyuna gelmeyin
Salgının kontrolden çıktığı İtalya’dan gelen görüntüler tüyler ürpertti Haberler
Salgının kontrolden çıktığı İtalya'dan gelen görüntüler tüyler ürpertti
Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi Haberler
Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti Haberler
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti

Son Dakika Güncel Haberleri

Osman Kavala'ya "Anayasa'yı ihlal" suçlamasından tahliye - Haber Tekstil atölyesinde koronavirüs tedbirleri - Haber Esenler'de "Evde Kal Esen Kal" yarışması - Haber OSMAN KAVALA'YA "ANAYASA'YI İHLAL" SUÇLAMASINDAN TAHLİYE - Haber SAKARYA Öğretmenden sağlık çalışanlarına türkü - Haber İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler - Haber Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu - Haber Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı - Haberler Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz - Haber Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi - Haber Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı - Haberler Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü - Haber
Loading