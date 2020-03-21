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Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında park ve meydanlardaki banklar geçici bir süreliğine belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

21.03.2020 11:26 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:33
Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri
Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında park ve meydanlardaki banklar geçici bir süreliğine belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

İslahiye Belediyesi ekipleri, kentin çeşitli noktalarındaki meydan, park ve bahçelerde bulunan söktükten sonra kamyonetle belediye şantiye alanına götürdü.
Meydanda bulunan ve bankalarda oturan vatandaşları da uyaran belediye ekipleri, salgına karşı evden çıkmamalarını söyledi, sosyal mesafeyi korumalarını istedi.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, koronavirüs tedbirleri kapsamında ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları park ve meydanlardaki bankları geçici bir süreliğine kaldırıyoruz. Halkımızdan isteğimiz evlerinde kalmalarıdır." dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Gaziantep, Güncel

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