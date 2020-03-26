Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri

İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerini evlerine götürüyor.İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin çalışmalarını 24 saat aralıksız olarak sürdürdüğünü söyledi.Çalışmalarda ikametlerinden ayrılması kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların isteklerinin eksiksiz bir şekilde yerine getirildiğini belirten Kotan, şöyle konuştu:"İslahiye'de yaklaşık 100 personelle, bin 850 fakir ve yardıma muhtaç 65 yaş ve üstü vatandaşa gıda, temizlik ve hijyen malzemelerinden oluşan erzak paketi dağıtımı gerçekleştirdik. Onların evde kalmalarını sağlamak ve yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla 2 bin 22 yaşlımızın maaşları evlerinde teslimatlarını sağladık. Onları sürekli evlerinde ziyaret ederek hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA