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Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri

Nurdağı ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları devam ediyor.

31.03.2020 11:28 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:28
Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri
Nurdağı ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları devam ediyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Osmaniye- Adana Karayolu'nun yanı sıra farklı noktalarda yaptığı denetimlerde araçlarda 65 yaş ve üzeri kimsenin bulunup bulunmadığı, seyahat edenlerin sayısını denetlerken, sağlık ekiplerinin desteğiyle araç içindekilerin ateşini ölçtü.
Görevlileri sürücüler ve araçtakilere koronavirüs tedbirleri doğrultunda alınan kurallara uymaları ve sokağa zorunlu kalmadıkça çıkmamaları konusunda ikazda bulundu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Osmaniye, Nurdağı, Adana, Güncel
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