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Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurulan Sebze Pazarı koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının ek genelgesine uygun şekilde hizmet vermeye başladı.

01.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:12
Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri
Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde kurulan Sebze Pazarı koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının ek genelgesine uygun şekilde hizmet vermeye başladı.
Genelgeye göre, mahalle/semt pazar yerlerinde tedbirler geliştirilerek uygulanılmasının istenmesinin ardından İslahiye'de çarşamba günleri kurulan Kapalı Sebze Pazar yerinde alınan tedbirler doğrultusunda giriş ve çıkış noktaları ayrı yerlerden yapılırken noktalara barikatlar konuldu.
İslahiye belediyesi ekipleri hijyen tedbirleri alırken polis, pazara giriş yapanlara 65 yaş ve üzeri denetimi yaparak kimlik kontrolü yaptı, pazara girenlerin ateşlerini ölçtü.

Tedbirler kapsamında yapılan çalışmalarda pazar yerlerinde yoğunluğu dağıtmak için belirlenen satış yerlerinde her bir satış yeri tezgah/sergi arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde satış yerleri düzenlendi.

Pazar yerinde sürekli dolaşan zabıta ekipleri, ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesi ve satışının yapılması amacıyla emniyet şeridi çekerek sağladı. Pazar yerinde bulunan görevli zabıta memurları sahayı sürekli kontrol ederek kurallara uyulmasını sağladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Pazar yerinde sosyal mesafeye ve kurallara uyulması amacıyla sürekli anons yaparken Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş da pazar yerine gelerek alınan tedbirleri yerinde kontrol etti.

Pazarlarda giyim, oyuncak, gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmedi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, Polis, Güncel
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