Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri

Gaziantep'in Araban, İslahiye ve Nizip ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler sürüyor.

06.04.2020 17:16 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:23
Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri
Gaziantep 'in Araban , İslahiye ve Nizip ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler sürüyor.
Araban Kaymakamı Mutlu, sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş ve üstü vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, maaşlarını teslim etti. İlçe merkezindeki Turgut Özal ve Yeni Altıntaş mahallelerinde 18 yaşlıyı ziyaret eden Mutlu, onlarla bir süre sohbet etti.
Ayrıca dezenfektan ve maske de veren Mutlu, yaşlılardan tedbirli davranıp evlerinden çıkmamalarını ve bir ihtiyaçları olması halinde, emniyeti, jandarmayı aramalarını istedi.
İslahiye
İslahiye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde 49 işletme denetlendi. Kurallara uymadığı belirlenen 4 işletmeye cezai işlem uygulandı, 2 ekmek fırını hıfzıssıhha kararlarına muhalefetten dolayı kapatıldı.
Kırsal Kayabaşı Mahallesi girişine ise "seyyar satıcı, hurdacı ve dilenci girişi yasaktır" yazılı tabela asıldı.
Muhtar Süleyman Yılmaz, hurdacı, seyyar satıcı ve dilencilerin sık sık uğradığını, muhtarlık olarak da koronavirüs tedbirleri kapsamında bu kişilerin mahalleye girmemesi için önlem aldıklarını söyledi.
Nizip
Nizip Belediyesi ise koranavirüsle mücadele kapsamında ev ve iş yerlerini dezenfekte etti.
Cadde ve sokaklardaki hijyen çalışmaları yürüten ekipler, bir yandan da kamu kurum ve kuruluşlara ait binalar, eczaneler, çocuk oyun parkları gibi birçok alanda dezenfekte çalışması yaptı.
Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, ilçedeki dezenfekte işlemlerinin aralıksız devam ettiğini ve salgının yayılma hızının minimum seviyeye inene kadar çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, Araban, Nizip, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Giriş-çıkışın yasak olduğu ilde, ilçeler arası geçiş de yasaklandı Haberler
Giriş-çıkışın yasak olduğu ilde, ilçeler arası geçiş de yasaklandı
Çin’den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya’da yapıldı Haberler
Çin'den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş Haberler
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı Haberler
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı
TBMM’deki koronavirüs vaka sayısı 3’e yükseldi Haberler
TBMM'deki koronavirüs vaka sayısı 3'e yükseldi
ABD’de korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 1154 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 1154 kişi öldü
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım Haberler
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım
İstanbul’un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
İstanbul'un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:38: Isparta'da belediyenin adını kullanarak bağış isteyen kişi tutuklandı - Haber 18:36: Zeytinburnu'nda kaçak üretilen 10 bin 500 tıbbi maskeye el konuldu - Haber 18:36: Süper anne 22'inci çocuğunu doğurdu - Haber 18:36: 78 yaşındaki Mehmet amcadan şiirli "evde kal" çağrısı - Haber 18:36: Polis Haftası'nı, 3 dilde seslendirdikleri şarkılardan oluşan kliple kutladılar - Haber 18:12: Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı - Haber 17:32: Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi - Haber 17:15: 95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi - Haber 17:00: Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş - Haber 16:45: Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu - Ekonomi