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Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 bin 89 kişinin ihtiyacı karşılandı

Gaziantep'te 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan 2 bin 89 kişinin ihtiyacı karşılandı.

25.03.2020 20:10 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:16
Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 bin 89 kişinin ihtiyacı karşılandı
Gaziantep 'te 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan 2 bin 89 kişinin ihtiyacı karşılandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını sürdürüyor.
Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulduğu günden bu yana il bazında 2 bin 89 vatandaşın ihtiyaç ve bilgi talebini karşıladı.
İllerde valiler, ilçelerde kaymakamlarca yürütülen çalışmalardan yararlanmak isteyen vatandaşların 112, 155 veya 156 numaralarını araması halinde, yetkilendirilen kamu görevlisi, ekipler ve araç ilgili adreslere yönlendiriliyor.
Gönüllü çalışanların da aralarında bulunduğu ekip tarafından vatandaşların alışveriş, temizlik ve sağlık kontrolü gibi ihtiyaçları karşılanıyor.
Bugüne kadar 112 hattına 234, 155 hattına 1708, 156 hattına ise 147 çağrı geldi.
Öte yandan, Açık Kapı Saha ekibinin de 8 bin 762 hizmet sunduğu belirtildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, Güncel

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