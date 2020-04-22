Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Gaziantep'te koronavirüsü yenen hasta immün plazma bağışçısı oldu

Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan bir kişi, immün plazma bağışçısı oldu.

22.04.2020 16:28 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:35
Gaziantep'te koronavirüsü yenen hasta immün plazma bağışçısı oldu
Gaziantep 'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan bir kişi, immün plazma bağışçısı oldu.
Bir firmada çalışan 37 yaşındaki Hüseyin Bozbaş'ın, bazı belirtiler üzerine kentteki bir hastanede yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesinde 15 gün tedavi gören Bozbaş, sağlığına kavuşmasının ardından taburcu edildi.
Kovid-19 hastalarının tedavisine katkıda bulunmak için immün plazma bağışında bulunmaya karar veren Bozbaş, görevlilerce evinden alınıp Türk Kızılay Atatürk Doğu Akdeniz Bölge Kan Merkezi'ne getirildi.
İlk olarak doktor kontrolünde gerekli tetkikleri yapılan Bozbaş, daha sonra plazma bağışında bulundu.
Bozbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalığı yendiği ve sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.
İyi bir tedavi süreci geçirdiğini belirten Bozbaş "Buraya gönüllü olarak geldim. Zorunlu olmadığı sürece kimse çıkmasın evinden. Eğer çıkıyorsanız mutlaka sosyal mesafenizi koruyun. İlk bağışçı olmak çok güzel bir duygu. Bir insana şifa vereceğini bilmek çok güzel bir duygu. Tüm hastalara acil şifa diliyorum." diye konuştu.
Türk Kızılay Gaziantep Şube Başkanı Prof. Dr. Nihat Yıldırım da kentteki ilk bağışı almanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
İmmün plazma bağışının dünyada gittikçe yaygınlaştığını belirten Yıldırım, "Hüseyin Bozbaş bu savaşı kazandı. Sonuçları negatif çıktı. Kentimizde bu anlamda ilk donör olmuştur. İnşallah bununla beraber şu an hastanelerde entübe veya yoğun bakımda olanlara şifa olacak. İmmün plazma bağışı bizim için çok önemli. Çünkü dünyada şimdi bu yöntemle bir çalışma var ve yüzde 80'lik bir başarı söz konusu. Bu savaşı kazanmış, sonuçları negatif çıkmış başka kahramanlarımızı her zaman bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, Kızılay, Güncel, Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Şeyma, Acun’un sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını sildi Haberler
Şeyma, Acun'un sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını sildi
İran’dan Trump’ın ’Vur emri’ tehdidine askeri kanattan jet yanıt geldi Haberler
İran'dan Trump'ın "Vur emri" tehdidine askeri kanattan jet yanıt geldi
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de! Haberler
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de!
Geldi, geliyor derken sınır ilimizde bir mahalleyi çekirgeler istila etti Haberler
Geldi, geliyor derken sınır ilimizde bir mahalleyi çekirgeler istila etti
Müge Anlı için ’Evli bir adamdan hamile’ diyen eski eşi çark etti Haberler
Müge Anlı için "Evli bir adamdan hamile" diyen eski eşi çark etti
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı Haberler
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor Haberler
Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor
Haberler ›› Güncel ››Gaziantep'te koronavirüsü yenen hasta immün plazma bağışçısı oldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:02: SUUDİ ARABİSTAN'DAN GETİRİLEN TÜRK VATANDAŞLARINI TAŞIYAN UÇAK, ERZURUM HAVALİMANI'NA İNDİ - Haber 18:02: Vatandaşın Türk bayrağı talebini Vali Sarıfakıoğulları karşıladı - Haber 18:00: Büyükşehir'den 23 Nisan'da gezici araçlarla mobil konser - Haber 18:00: Vefa Sosyal Destek Grubu, Adanalılara Türk bayrağı dağıtıyor - Haber 18:00: İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü: "ABD zorbalık etmek yerine kendisini koronavirüsten... - Haber 17:16: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak - Haber 17:02: Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 16:56: Son Dakika: İran'dan Trump'ın "Vur emri" tehdidine yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya odaklansın - Haberler 16:45: Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti - Haber