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Gaziantep'te küçükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

12.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:04Gaziantep'te küçükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
'in İslahiye ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Bahçelievler Mahallesi'nde Y.K'ya ait ahırdan 3 koyunun çalınmasıyla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, şüpheli N.K'nın (39) evinde çalınan koyunlardan birini buldu. Şüphelinin, hırsızlığı T.K. (21) ile yaptıklarını ve koyunların ikisini sattıklarını söylemesi üzerine ekipler T.K'yi de gözaltına aldı. Çalınan koyunlar ise bulunarak sahibine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.K. ve T.K, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi, Gaziantep, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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