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Gaziantep'te kumar operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te düzenlenen kumar operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

22.12.2019 12:48 | Son Güncelleme: 22.12.2019 12:48 Gaziantep'te kumar operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
'te düzenlenen kumar operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesi Karagöz Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 13 dolu fişek, 3 kumar makinesi, kumar oynamada kullanılan 15 zar ve bir miktar para ele geçirdi.
Operasyonda, kumar oynadıkları ve oynattıkları gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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