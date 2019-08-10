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Gaziantep'te kurban pazarlarında yoğunluk yaşanıyor

Gaziantep'te kurban pazarlarında yoğunluk yaşanıyorGAZİANTEP - Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala Gaziantep'teki hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor.

10.08.2019 17:01
Gaziantep'te kurban pazarlarında yoğunluk yaşanıyor
Gaziantep'te kurban pazarlarında yoğunluk yaşanıyor
GAZİANTEP - Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala Gaziantep'teki hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor.
Kurbanlık almayan vatandaşlar kurban pazarlarına akın ederken, kurban almak isteyen vatandaşlar ile besiciler arasındaki sıkı pazarlık dikkat çekiyor. Yoğunluğun yaşandığı Gaziantep'teki hayvan pazarlarında büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar alıcılarını beklerken, pazar yerinde ve çevresinde yoğun araç trafiği yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren kalabalıklaşmaya başlayan pazarlarda kurban almak isteyen vatandaşlar ile besiciler arasındaki sıkı pazarlık sonucu ise ortaya renkli görüntüler çıkıyor.
Pazara gelen vatandaşlar son gün olması nedeniyle uygun fiyata kurbanlık almayı hedeflerken, besiciler ise ellerindeki kurbanlıkları bitirmeye çalışıyor.
Aşırı sıcaklar vatandaşları ve kurbanlıkları olumsuz etkiliyor
Gaziantep'teki aşırı sıcaklar kurban alışverişini de olumsuz etkilerken pazardaki vatandaşlar ve kurbanlıklar zor anlar yaşıyor. Kentte sıcaklık nedeniyle kurban pazarlarındaki yoğunluğun havanın serinlediği akşam saatlerine doğru had safhaya ulaşması bekleniyor.
Gaziantep'te kurban pazarlarında yoğunluk yaşanıyor

Kurban Bayramı, Gaziantep, Genel

Kaynak: İHA

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