Gaziantep'te kurslarda üretilen maskeler halka dağıtılacak

GAZİANTEP'te meslek eğitim kurslarında günlük üretilecek 10 bin maske, halka ücretsiz olarak dağıtılacak.

Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı tedarik sıkıntısı yaşanan maskelerin üretimi için harekete geçti. Belediye bünyesindeki sanat ve meslek eğitimi kurslarında, 21 usta öğretici ve 8 kursiyerle Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun olarak üretilecek 10 bin maske halka ücretsiz olarak dağıtılacak.

Kaynak: DHA