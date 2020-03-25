Gaziantep'te kurslarda üretilen maskeler halka dağıtılacak
Gaziantep'te kurslarda üretilen maskeler halka dağıtılacakGAZİANTEP'te meslek eğitim kurslarında günlük üretilecek 10 bin maske, halka ücretsiz olarak dağıtılacak.
25.03.2020 17:09 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:11
Gaziantep 'te kurslarda üretilen maskeler halka dağıtılacak
GAZİANTEP'te meslek eğitim kurslarında günlük üretilecek 10 bin maske, halka ücretsiz olarak dağıtılacak.
Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı tedarik sıkıntısı yaşanan maskelerin üretimi için harekete geçti. Belediye bünyesindeki sanat ve meslek eğitimi kurslarında, 21 usta öğretici ve 8 kursiyerle Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun olarak üretilecek 10 bin maske halka ücretsiz olarak dağıtılacak.
GAZİANTEP'te meslek eğitim kurslarında günlük üretilecek 10 bin maske, halka ücretsiz olarak dağıtılacak.
Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı tedarik sıkıntısı yaşanan maskelerin üretimi için harekete geçti. Belediye bünyesindeki sanat ve meslek eğitimi kurslarında, 21 usta öğretici ve 8 kursiyerle Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun olarak üretilecek 10 bin maske halka ücretsiz olarak dağıtılacak.
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Kaynak: DHA