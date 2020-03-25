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Gaziantep'te kurslarda üretilen maskeler halka dağıtılacak

Gaziantep'te kurslarda üretilen maskeler halka dağıtılacakGAZİANTEP'te meslek eğitim kurslarında günlük üretilecek 10 bin maske, halka ücretsiz olarak dağıtılacak.

25.03.2020 17:09 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:11
Gaziantep 'te kurslarda üretilen maskeler halka dağıtılacak
GAZİANTEP'te meslek eğitim kurslarında günlük üretilecek 10 bin maske, halka ücretsiz olarak dağıtılacak.
Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı tedarik sıkıntısı yaşanan maskelerin üretimi için harekete geçti. Belediye bünyesindeki sanat ve meslek eğitimi kurslarında, 21 usta öğretici ve 8 kursiyerle Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun olarak üretilecek 10 bin maske halka ücretsiz olarak dağıtılacak.
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Gaziantep’te kurslarda üretilen maskeler halka dağıtılacak

Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziantep, Güncel

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Gaziantep'te kurslarda üretilen maskeler halka dağıtılacak

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