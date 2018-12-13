Gaziantep'te, Kuyumcuyu Soymaya Çalışan 2 Kişi Yakalandı

13 Aralık 2018 Perşembe 16:10



13 Aralık 2018 Perşembe 16:10

Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-DHA) Gaziantep'te kar maskesi ve tüfek ile girdikleri kuyumcuda, dükkan sahibinin tabanca çekmesi üzerine korkuya kapılıp kaçan 2 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada kar maskeleri ve bir av tüfeği ile çalıntı olduğu tahmin edilen ziynet eşyaları ele geçirildi.Selimiye Mahallesi'nde dün meydana gelen olay iddiaya göre şöyle yaşandı; Kuyumcu Ali Koruer sabah saatlerinde iş yerini açtı. Aynı anlarda içeriye yüzleri kar maskeli 2 kişi girdi. Ellerinde av tüfeği bulunan soyguncular, altınları almak istedi. Ancak kuyumcu Koruer, belindeki tabancayı çıkartıp, soygunculara doğrulttu. İkili de korkuya kapılıp kaçmak istedi. Ali Koruer, soygunculardan birini tuttu diğerine ise ateş etti. Koruer'in tabancasından çıkan mermi bu sırada yoldan geçen Fadile Doldurmaz'ın bacağına isabet etti. Arbededen faydalanan soyguncular kaçmayı başardı. Olay yerine gelen polis güvenlik kamerası kayıtlarından 2 şüphelinin Y.B. (28) ve N.A. (23) olduğunu belirledi. İkili, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Bürosu ekipleri tarafından ev adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Y.B. ve N.A. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada olayda kullanılan kar maskeleri ve av tüfeği ile hırsızlık olduğu değerlendirilen altınlar buldu.Şüpheliler sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.