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Gaziantep'te kuzeninin eşini silahla öldüren kişi tutuklandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kuzeninin eşini silahla öldüren zanlı tutuklandı.

25.03.2020 19:02 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:02
Gaziantep'te kuzeninin eşini silahla öldüren kişi tutuklandı
Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde kuzeninin eşini silahla öldüren zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Bayraktepe Mahallesi'nde Ali G. (35) ile amcasının oğlunun eşi Safiye G. (53) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında av tüfeğiyle vurulan Safiye G, ambulansla kaldırıldığı özel hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli Ali G, jandarma ekiplerince olay yerine 26 kilometre uzaklıkta bulunan Kalaycık Mahallesi'ndeki ahırda yakalandı.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, Güncel

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