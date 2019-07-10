10.07.2019 10:49
Haberler» Güncel» Haber

Gaziantep'te mahalle bekçilerini tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı

Gaziantep

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde 3 çarşı ve mahalle bekçisini tüfekle vurarak yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde 3 çarşı ve mahalle bekçisini tüfekle vurarak yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4 Temmuz'da Münüfpaşa Mahallesi Haleplioğlu Sokak'ta devriye görevi yapan 3 çarşı ve mahalle bekçisi, motosikletli 2 şüphelinin av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu yaralandı.
Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, zanlıların Y.U. ve A.B. olduğu belirledi.
Operasyonla yakalanan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.B, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, olayın ardından 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların, tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.
Kaynak: AA
Şehitkamil, Gaziantep, Güncel

Son Dakika Haberleri
10:57   ÇED'i 4 kez iptal edilen taş ocağına kapasite artırımı isteniyor
10:56   Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "Hak-İş yerli milli ve aynı zamanda küresel bir emek hareketi olarak...
10:56   Srebrenitsa katliamında hayatını kaybedenler Gaziantep'te anılacak
10:56   Çevre timi görev başında
10:56   Domates görünümlü patlıcan, görenleri şaşırttı
10:56   Almanca eğitim veren meslek yüksekokulu açılıyor
10:56   Ali Babacan'ın kuracağı yeni partinin ismi ne olacak? Masada iki isim var