Gaziantep'te Marketlerden Et ve Fıstık Çalan Şüpheli Tutuklandı

13 Aralık 2018 Perşembe 12:54



13 Aralık 2018 Perşembe 12:54

Gaziantep'te girdiği 3 işyerinden et ve fıstık çalan 3 şüpheliden biri, güvenlik kameralarından kimliği tespit edilerek, yakalandı. Polis şüphelinin 2 suç ortağını arıyor.Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 1 ayda kentteki 3 ayrı işyerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine araştırma başlattı. Yapılan araştırmalarda, 3 şüphelinin farklı adreslerdeki işyerlerine maske takıp girdikleri ve parmak izi bırakmamak için eldiven kullandıkları belirlendi. Fıstık, et ve sanayi tipi cihazlar çaldıkları tespit edilen hırsızların, işyerlerine ait güvenlik kameralarından bir araçtan çaldıkları plakayı taktıkları otomobili kullandıkları da saptandı. Yapılan çalışmalar sonunda polis, şüphelilerden birinin hırsızlık suçundan sabıkalı N.Ö. olduğunu belirlendi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan N.Ö., polisteki sorgunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis diğer 2 şüpheliyi arıyor.