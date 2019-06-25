25.06.2019 17:31
Haberler » Güncel » Haber

Gaziantep'te masa sandalye imalathanesinde yangın

Gaziantep'te bulunan bir masal ve sandalye imalathanesinde yangın çıktı.

Gaziantep 'te bulunan bir masal ve sandalye imalathanesinde yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep 'in Şahinbey ilçesine bağlı Tekstil Kent Mahallesi'nde bulunan bir masa ve sandalye imalathanesinde yangın çıktı. Henüz nedeni belli olmayan yangının 2 katlı imalathane binasının çatı katındaki sünger ve kauçuk malzemelerinin bulunduğu bölümde başladığı öğrenildi. Bir anda alevler binayı sararken, yoğun duman yükseldi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. 3 koldan 10 araç ile yangını söndürme çalışmaları sürürken polis ekipleri ise imalathanenin bulunduğu caddeyi trafiğe kapattı. Çevrede geniş güvenlik tedbirleri alan polis, bölgeye kimseyi yaklaştırmıyor. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
(Metin Faruk Tamer/İHA)Gaziantep'te masa sandalye imalathanesinde yangın
Kaynak: İHA
Şahinbey , Gaziantep , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
18:27 SPOR Eskişehirspor lige eksi 6 puanla başlayacak
18:25 GÜNCELLEME - Gaziantep'te fabrika yangını
18:25 Denizli'ye Fildişi Sahili'nden gelin geldi
18:25 OSMANİYE Kazada ölen uzman çavuş ve arkadaşı toprağa verildi
18:23 Silivri'de 6 dönümlük buğday tarlası yandı
18:23 Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
18:23 Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan yeniden gözaltında