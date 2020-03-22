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Gaziantep'te mesire alanları boş kaldı

Gaziantep'te pazar günleri on binlerce kişinin akınına uğrayan mesire alanları, korona virüsü salgını nedeniyle boş kaldı.

22.03.2020 16:11 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:11
Gaziantep'te mesire alanları boş kaldı
Gaziantep 'te pazar günleri on binlerce kişinin akınına uğrayan mesire alanları, korona virüsü salgını nedeniyle boş kaldı.

Çin'de ortaya çıktıktan sonra bütün dünyada ölümlere neden olan ve Türkiye'yi de yoğun şekilde etkileyen korona virüsü salgını, en çok Gazianteplileri üzdü. Kentte her pazar piknik yapmak için mesire alanlarına akın eden Gaziantepliler, virüs ve yasaklar nedeniyle mangal yapamamanın üzüntüsünü yaşadı. Güzel havayı fırsat bilerek Dülük Tabiat Parkı ile Yeşilvadi Millet Bahçesi'ne giden vatandaşlar, mesire alanlarının kapalı olduğunu görünce kapıdan geri dönmek zorunda kaldı. Hafta sonları on binlerce kişiyi ağırlayıp, üzerinde yoğun şekilde mangal dumanları tüten mesire alanları ise salgın nedeniyle boş ve sessiz kaldı.

Piknik yapmak için Dülük Tabiat Parkı'na gelen Murat Kandıralı isimli vatandaş, "Hava güzeldi ve zamanımız müsaitti. Biz de piknik için buraya geldik. Küresel virüs salgını nedeniyle bizi içeri almadılar" dedi.

Virüs yüzünden mangal yapamadıklarını söyleyen Yunus Çeken ise, "Biz Gaziantepliler gezmeyi, pikniği ve mangalı çok seviyoruz. Bu korona virüs nedeniyle pek dışarı çıkamıyoruz, mangal yapamıyoruz. Bu virüs salgını tez zamanda biterse biz de tekrar mangalımıza ve pikniğimize devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Gaziantep, Güncel

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