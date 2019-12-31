Haberler » Güncel » Gaziantep'te mesleki eğitimlerini tamamlayan öğrencilere belgeleri verildi - Haber

Gaziantep'te mesleki eğitimlerini tamamlayan öğrencilere belgeleri verildi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde mesleki eğitimlerini tamamlayan öğrencilere, belgeleri törenle verildi.

31.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:56 Gaziantep'te mesleki eğitimlerini tamamlayan öğrencilere belgeleri verildi
'in ilçesinde mesleki eğitimlerini tamamlayan öğrencilere, belgeleri törenle verildi.
Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nizip ilçesinde, Ahilik Kültürü ile Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik Belge Takdim Töreni düzenlendi.
Vali Davut Gül, mesleki eğitim merkezlerinin önemli bir misyonu yerine getirdiğini belirterek, " 'nin de Gaziantep'in de en önemli meselesi ve en önemli şansı bu. Son yıllarda yapılan değişiklikle özellikle çocukların dört gün işletmelerde çalışması, bir gün okulda mesleki eğitim alması kayıt dışılığı, çocuk işçiliğini ortadan kaldırıyor. Bu sistem aynı zamanda devletin güvencesinde eğitim alan çocukların usta, kalfa, çırak ilişkisini de sürdürmelerini sağlıyor." ifadelerini kullandı.
Gül, bu merkezlerden mezun olanlar kendi işini kurmak istediğinde 50 bin lira hibe, 100 bin liraya kadar da kredi bulabildiğini kaydetti.
Vali Gül, eğitimini tamamlayan öğrencilere belgelerini verdi.
Programa, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile davetliler katıldı.

Gaziantep, Türkiye, Nizip, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:46   Duvar Yazısı... Irmak Zileli 'Son Bakış'ı anlattı: Tina'nın son birkaç dakikası... - Haber
18:45   Evlat nöbetindeki ailelerden Emine Erdoğan'a teşekkür - Haber
18:45   Hong Kong yeni yıla protestolarla giriyor - Haber
18:45   Borsa yılı rekorla tamamladı - Haber
18:39   Malatya'da hayvan varlığı arttırılacak - Haber
16:48   Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Haber
16:23   Kedi boynundan asılmış olarak bulundu, kardeşi yanından ayrılmadı - Haber
16:20   Irak'ta Haşdi Şabi'den "ABD'nin askeri üslerini kuşatma" tehdidi! Bağdat Büyükelçiliği'nin bir kapısı daha ateşe verildi - Haber
16:17   2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü - Haber
16:16   Taksim Meydanı'nda yılbaşı kutlamaları dolayısıyla güvenlik önlemleri arttırıldı! - Haber
31.12.2019 18:50:32