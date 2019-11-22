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Gaziantep'te meslektaşı tarafından vurulan taksici öldü

Gaziantep'te, meslektaşı tarafından tabancayla vurulan taksici, hayatını kaybetti.

22.11.2019 13:32 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:32Gaziantep'te meslektaşı tarafından vurulan taksici öldü
'te, meslektaşı tarafından tabancayla vurulan taksici, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Saçaklı Mahallesi'nde taksicilik yapan Mahmut Özbal (34), bir meslektaşı M.R.A. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.R.A, yanında bulundurduğu tabancayla Özbal'a ateş etti.
Yaralanan Özbal, ambulansla kaldırıldığı Şehitkamil Devle Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Özbal'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, cinayet zanlısı M.R.A. ise aranıyor.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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