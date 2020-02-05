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Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli, mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

05.02.2020 10:10 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:10Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı
'in ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli, mahalle bekçileri tarafından yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Mahallesinde devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri, durumundan şüphelendiği S.S. isimli motosikletli bir kişiyi durdurdu.
S.S'nin çelişkili beyanından şüphelenen bekçiler, motosiklet ve şahsı Polis Merkezine götürdüler.
Burada yapılan araştırmada motosikletin yeni çalındığının tespit edilmesi üzerine şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan S.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep, Fırat, Nizip, Güncel

Kaynak: AA

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