Gaziantep'te Motosiklet Hırsızlığı İddiası

Gaziantep
'in Nizip
ilçesinde 1 kişi motosiklet çaldığı iddiasıyla tutuklandı.
Alınan bilgilere göre, geçen ay Mimar Sinan
Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayını araştıran İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, çevredeki kamera görüntülerini inceledi.
Yapılan araştırmada, motosikleti çalan bir kişiyi tespit eden polis, adresini belirlediği Y.Y. isimli şüpheliyi evinde gözaltına aldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü,Nizip,Gaziantep
07 Aralık 2018 Cuma 15:15