Gaziantep'te Motosiklet Hırsızlığı İddiası

11 Aralık 2018 Salı 11:37



11 Aralık 2018 Salı 11:37

Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.Alınan bilgiye göre, 4 Aralık'ta Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki bir adreste meydana gelen motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.Hırsızlık olayını M.Y. isimli şahsın yaptığını belirleyen polis, şüpheliyi adresinde gözaltına aldı.İfadesi alınan M.Y, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Öte yandan, farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili yakalanan 10 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.