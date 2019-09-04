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Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı zanlıları tutuklandı

Gaziantep'te motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

04.09.2019 17:02 Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı zanlıları tutuklandı
Gaziantep'te motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri şüphe üzerine iki kişiyi Fıstıklık Mahallesi'nde durdurmak istedi.
Polisin "dur" ikazına uymayan ve kaçan şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı.
Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin kentte farklı tarihlerde çok sayıda motosiklet çaldığı belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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