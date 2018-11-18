Gaziantep'te Motosiklet Refüje Çarptı: 1 Ölü

Gaziantep
'te refüje çarparak savrulan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Özçelik
'in (41) kullandığı 51 ER 322 plakalı motosiklet, Beştepe
Mahallesi Turgut Cansever
Caddesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Kazada sürücü Özçelik, yolun kenarına savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis
ekipleri, Özçelik'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerine gelen Özçelik'in yakınları fenalık geçirdi.
Cenaze, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Mehmet Özçelik,Gaziantep
18 Kasım 2018 Pazar 12:03