30.06.2019 11:36
Haberler » Güncel » Haber

Gaziantep'te motosiklet tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep

Gaziantep'te motosikletin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Gaziantep 'te motosikletin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Murat Yılmaz (25), idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Gaziantep- Yavuzeli kara yolunun 10. kilometresindeki otoban gişeleri yakındaki kavşaktan dönüş yapan bir tıra çarptı.
Kazada motosikletin sürücüsü Yılmaz ile yanındaki Oktay Çetinoğlu yaralandı.
Ağır yaralanan Yılmaz, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Murat Yılmaz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
Kaynak: AA
Yavuzeli , Murat Yılmaz , Gaziantep , Güncel

Son Dakika Haberleri
13:14 DHA DIŞ- Almanya'da ilk Türk kökenli belediye başkan adayı
13:13 DHA DIŞ- Sarı Yelekliler eylemleri 33'üncü haftasında devam ediyor
13:13 Kocaeli'nde başlayan kovalamaca İstanbul'da sona erdi
13:12 Stephan'ın ailesine yakın soruşturma
13:12 İsveç'te hastane mescidine çirkin saldırı
13:12 Denizcilik Bayramı için kulaç attılar
13:11 Bursa'da denizden çıkanlar şaşırttı