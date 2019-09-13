Gaziantep'te muharrem ayında 55 bin kişiye aşure dağıtılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi muharrem ayında 55 bin kişiye aşure ikram edecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, muharrem ayı etkinlikleri kapsamında cuma namazı çıkışında Ulu Cami avlusunda vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Abdullah Aksoy, camilerde, okullarda ve Festival Park'ta muharrem ayı boyunca 55 bin aşure dağıtmayı hedeflediklerini belirtti.

Muharrem ayının İslam tarihinde gerçekten çok önemli anlamları, mesajları olan bir ay olduğunu dile getiren Aksoy, "Bu vesileyle Ulu Camide aşure dağıtıyoruz. Kerbela şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet diliyorum, minnetlerimizi ifade ediyorum. Muharrem ayı gerçekten bize birliği, beraberliği, bir arada olmayı öğütleyen bir ay. Bu manada İslam dünyası olarak birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmemiz gerekiyor. Aşure paylaşmak, paylaştıkça artmak, çoğalmak' demek. Geleneğimizin bizlere yüklediği sorumluluklar var. Aşure, bir arada yaşamanın, güçlü bir şekilde hür ve beraber yaşamanın, çeşitliliğin üzerine vurgu yapıyor. Gençlerimizle beraber bu duyguyu paylaşmak, bu bilinci yükseltmek bizim için de önemli bir sorumluluk." diye konuştu.