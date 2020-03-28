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Gaziantep'te muhtarlara bilgisayar dağıtıldı

Gaziantep'ta korona virüs'le (COVID-19) mücadele kapsamında telekonferans yoluyla kentin her alanına ulaşılabilmesi ve devamlılığının sağlanabilmesi amacıyla muhtarlara bilgisayar dağıtımına başlandı.

28.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:11
Gaziantep'te muhtarlara bilgisayar dağıtıldı
Gaziantep 'ta korona virüs'le (COVID-19) mücadele kapsamında telekonferans yoluyla kentin her alanına ulaşılabilmesi ve devamlılığının sağlanabilmesi amacıyla muhtarlara bilgisayar dağıtımına başlandı.

Çin'de ortaya çıkarak kısa süre içinde küresel bir salgın haline dönüşen Corona Virüs'e karşı organize edilen önlemler birçok bilindik etkinliklerin ve programların da konseptini değiştirdi. Özellikle salgına karşı, sosyal mesafenin enfeksiyonun kişiden kişiye bulaşması noktasında etkisini bir hayli azalttığı tespitinin halk sağlığı uzmanları tarafından kaydedilmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi, telekonferans yoluyla başlattığı toplantılarına yoğunluk kazandırdı. Vatandaşla koordinasyonunu kaybetmemek ve mahalle sakinlerinin şikayetlerini doğrudan öğrenmek amacıyla muhtarlarla bir araya gelen Başkan Şahin, düzenli aralıklarla buluşmaların devam edebilmesi adına muhtarlara bilgisayar dağıtılması için ekibini talimatlandırdı. Bu kapsamda nüfus yoğunluğunun fazla olduğu mahallelerde bilgisayar dağıtımına öncelik verilerek kısa süre içinde dağıtımın tamamlanması planlanıyor. Konu hakkında mesaj yayımlayan Başkan Şahin, vatandaşa daha iyi imkanlar sunabilmek ve bu şehri, dünya ekonomisinde hak ettiği yere getirebilmek adına muhtarlarla canla başla çalıştıklarını belirterek, "Sizlerle kurduğumuz ilişkimiz sayesinde, bu şehri ilgilendiren her şeyi, hiçbir ayrım gözetmeksizin önemli ve öncelikli görüyor, hiçbir konuyu atlamadan şehrin yaşamına, kalbine dokunmaya, Gaziantep'i geleceğin şehirleri arasında ilk sıralara taşımaya devam ediyoruz. Dünyada zamanın, teknoloj zamanı olduğunu biliyoruz. Artık bütün sınırların kalktığı, değişim ve dönüşümlerin yaşandığı bir dünya düzenindeyiz. Yeni dünya düzeninde ayakta kalabilmemiz için yeni zamanın ruhunu iyi anlamamız gerekiyor. Bizler de bu sebeple siz kıymetli muhtarlarımıza bu notebookları hediye ederek, bilgiyi elinde tutan bir şehir olarak vatandaşlarımıza daha iyi hizmet edebilmeyi hedefledik. Önümüzde uzun bir yol var, el ele vererek hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. Desteklerinizi bizlerden esirgemediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. Şahintepe Mahalle Muhtarı Kemal Çevik, Başkan Şahin'in sağladığı bilgisayarlardan dolayı çok müteşekkür olduğunu ifade ederek teşekkürlerini sundu. Yeditepe Mahalle Muhtarı Mehmet Gök ise bilim ve teknolojinin bizlere vermiş olduğu en büyük nimetlerden birisinin de bilgisayar olduğunu aktararak, "Evimizde de bu bilgisayarla çalışabiliriz. Cep telefonuna da aktarabiliriz. Sağlamış olduğu bu hizmetten dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Gaziantep, Güncel

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