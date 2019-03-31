Gaziantep'te Muhtarlık Kavgası: 2 Ölü, 2 Yaralı

Gaziantep
'te, muhtarlık nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Olay, merkez Şehitkamil
ilçesinin Köksalan Mahallesinde meydana geldi. Sandıkların kapanması sırasında muhtar adayı iki kişinin taraftarları arasında oyların kullanıldığı okulun bahçesinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönen tartışmada kurşunlara hedef olan 2 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 2 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavisine başlanan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtilirken, mahallede jandarma ekipleri yoğun önlem aldı.
GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR
GAZİANTEP, (DHA
)
(Tür: Yurt)
Şehitkamil, Gaziantep, Güncel
Kaynak: DHA