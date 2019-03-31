Gaziantep'te Muhtarlık Seçimi Kavgası: 2 Ölü, 2 Yaralı

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, muhtar adayları ve yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kırsaldaki Köksalan Mahallesi'nde oyların sayımı sırasında çevrede bulunan muhtar adaylarının yakınları arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine silahla ateş etmeye başladı.
Olayda kimlikleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi.
Şehitkamil, Gaziantep, Güncel
Kaynak: AA