18.06.2019 14:40
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Gaziantep'te, Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Gaziantep

MISIR'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muhammed Mursi için Gaziantep'te gıyabi cenaze namazı kılındı.

MISIR'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muhammed Mursi için Gaziantep'te gıyabi cenaze namazı kılındı.
Mursi'nin ölümünün ardından Gaziantep Ulu Cami'de öğle namazına müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı namaza Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Duaların edildiği namazın ardından STK temsilcileri açıklamalar yaptı.


- Gaziantep
Kaynak: DHA
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