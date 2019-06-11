Gaziantep'te nefes borusuna mama kaçan bebek öldü

Gaziantep
'te nefes borusuna mama kaçan 8 aylık bebek hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil
ilçesi 29 Ekim
Mahallesi'nde oturan Adem ve Fatma Kaplan
çiftinin 8 aylık bebekleri Rukiye, mama yedirildikten bir süre sonra nefes almakta zorlandı.
Ailesi tarafından kent merkezindeki özel bir hastaneye götürülen ve buradaki kontrollerinde nefes borusuna mama kaçtığı belirlenen bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bebeğin cenazesi otopsi için Adli Tıp
Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
29 Ekim
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