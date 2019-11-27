Gaziantep'te "obezite ve çölyak" konulu seminer düzenlendi

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Serdar Tolay, SANKO Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Doktora öğretim üyesi Başar Aksoy öğretmenleri; çölyak hastalığı ve obezite hakkında bilgilendirildi.

TOLAY, ÇÖLYAK HASTALIĞINI ANLATTI

Onat Kutlar Konferans Salonu'ndaki seminerde konuşan Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Serdar Tolay, "Çölyak hastalığının görülme sıklığı yüzde 1 ila binde 3 arasıdır. Türkiye'de 250 bin ila 750 bin arasında çölyak hastası olduğu bilinmektedir. Çölyak hastalığı, vücut savunma sisteminin glütene karşı gösterdiği hassasiyet olarak tanımlanabilir. İnce bağırsağın iç yapısı, bir havluya benzetilebilir. Havludakine benzer şekilde girintiler ve çıkıntılardan oluşan ince bağırsak yüzeyi, çölyak hastalarında düzleşmeye başlar. Bu da besinlerin emiliminde azalmaya yol açar. Vücut savunma sistemi ise bu durumu sindirim problemleri, şişkinlik, ciltte bozulmalar, halsizlik, adet düzensizlikleri gibi belirtilerle ifade eder. Bu hastalığı tıbbi açıdan tedavisi ne yazık ki mümkün değildir. Tek bir tedavisi; glütensiz besinlerden uzak durulmaktır. Glüten; buğday, yulaf ve arpa ve çavdar gibi gıdalarda mevcut. Çölyak hastalığında, çocuklarda karın bölgesinde bir şişlik meydana gelebilir, kilo kaybı söz konusu olabilir, kaslarda zayıflık gerçekleşebilir, kansız bir görünüm söz konusu olabilir, sinirlerde gerilmeler yaşanabilir. Bu tür belirtilere tanıklık ediyorsanız çocuğunuzu bir doktora götürmeniz gerekir. Çölyak hastalarının ömür boyu glütensiz beslenmesi gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi, Fatma Şahin önderliğinde bir ilke imza attı. Glütensiz beslenmek mali açıdan pahalı bir yaşama neden oluyor. Bu nedenle Glütensiz ürünlere ulaşmanın zorlukları da söz konusu olduğundan bu tür problemleri ortadan kaldırmak adına Glütensiz bir Başka Kafe açıldı. Sadece glütensiz ürünlerin üretimi için açılan bu kafede, dışarıdan hiçbir glütenli yiyecek alımı da yapılmamaktadır ve sosyal işletme modelinin en güzel örneğidir.Öte yandan zihinsel ve ruhsal engelli bireylerin hizmet vermesi çok özel olduğu gibi bir başka olarak da toplumdaki çölyaklılar için yaşam umudu taşımaktadır" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olduğunu belirterek, "Meslekte 41 senelik bir tecrübem var. O nedenle sağlık alanında büyük önem taşıyan bu bilinçlendirme programını çok önemli buluyorum" diye konuştu.

SANKO Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Başar Aksoy, Dünya Sağlık Örgütü tarafından obezitenin sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlandığını belirtti. Aksoy slayt eşliğinde seminere katılan öğretmenlere, obezitenin tanımı, obezitenin geçmişi, Dünya'daki obezite oranı, Türkiye'deki obezite oranı, obezitenin sebepleri, obezitenin ortaya çıkardığı sorunlar ve etkileri hakkında önemli bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından seminer veren öğretim üyesi Başar Aksoy'a, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Serdar Tolay, çiçek hediye etti.