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Gaziantep'te 'öğretmenine bir mektup da sen yaz' kampanyası

Gaziantep'te 'Öğretmenine bir mektup da sen yaz' kampanyasıGAZİANTEP'te 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel düzenlenen etkinlikte öğrenciler, öğretmenlerine mektup yazarak, adreslerine gönderdi.

13.11.2019 18:46 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:52
'te 'Öğretmenine bir mektup da sen yaz' kampanyası
GAZİANTEP'te 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel düzenlenen etkinlikte öğrenciler, öğretmenlerine mektup yazarak, adreslerine gönderdi.
Park alışveriş merkezindeki etkinliğe, PTT Başmüdürü Zekai Özkan, Gaziantep İl Mili Eğitim Müdürü Cengiz Mete ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, PTT işbirliği ile 'Öğretmenine bir mektup da sen yaz' kampanyasına yoğun ilgi gösteren öğrenciler zemin kattaki stanttan ücretsiz temin edilen mektup kağıdına duygularını yazarak öğretmenlerinin adreslerine ücretsiz gönderim sağladı. Öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde öğretmenlerine mektup yollayabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DE İLKOKUL ÖĞRETMENİNE MEKTUP YAZDI
Kampanyaya katılarak ilkokul öğretmenine mektup yazıp gönderen İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, "İlimizde bir hafta sürecek etkinlikler düzenledik. Birçok kurumla işbirliği içerisinde olduk. Bunlardan bir tanesi de Gaziantep PTT Başmüdürlüğümüz ile yürüttüğümüz öğretmene vefa konulu mektup temalı bir proje. Açıkçası herkesin hayatında iz bırakan öğretmenler vardır. Bizim de daha çok hayatımıza iz bırakan öğretmen kimdir diye baktığımızda aklımıza ilkokul öğretmenleri gelir. Ben de bugün özellikle ilkokul öğretmenime mektup yazdım. Hakikaten üzerimizde büyük bir emeği var. Biz iyi bir öğretmene denk geldiğimizi düşünüyorum. İnşallah bütün çocuklarımız aynı imkanları bulur" dedi. Öğretmenine mektup gönderen PTT Başmüdürü Zekai Özkan da, "24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde yaptığımız işbirliği sonucu Gaziantep'teki öğrenci kardeşlerimize öğretmenlerine mektup atma kampanyası oluşturduk. Mektup zarflarımızı PTT olarak bizler oluşturduk. AVM de mektupların gönderileceği pulları oluşturdu. Sevgili öğrencilerimiz, çok değerli öğretmenlerine bu çok değerli haftada mektup yazacaklar. Ben bu kampanyada bize destek veren alışveriş merkezi yetkililerine ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Öğrenciler 13-15 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerine mektup yazarak gönderebilecek.
Gaziantep'te 'öğretmenine bir mektup da sen yaz' kampanyası

Gaziantep, Sanko, PTT, Güncel

Kaynak: DHA


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