Gaziantep'te 'Öğretmenler Günü' kutlandı

24 Kasım 2018 Cumartesi 13:01



24 Kasım 2018 Cumartesi 13:01

Gaziantep'te 'Öğretmenler Günü' kutlandıGAZİANTEP'te, '24 Kasım Öğretmenler Günü' nedeniyle kutlama programı düzenlendi. Törende konuşan Vali Davut Gül, öğretmenlere yeteri kadar kıymet verilmediğini söyledi.Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa; Gaziantep Valisi Davut Gül, Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, bürokratlar ve öğretmenler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Gül, öğretmenlik mesleğinin gelecek nesilleri yetiştirmek adına çok önemli olduğunu belirterek, şunları söylediTürkiye'de hakkı teslim edilmeyen meslek mensuplarından birisi öğretmenlerdir. Bunu maddi anlamda söylemiyorum manevi anlamda söylüyorum. Kimle konuşursanız konuşun genel itibariyle eğitim hakkında fikri olduğunu görüyoruz ve bu fikirlerde de öğretmenlerin işini iyi yapmadığı yönünde bir kanaat var. Bu doğru değil, doğru olmadığını şuradan anlıyoruz; cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye'nin geldiği noktaya baktığımızda birçok Avrupa ülkesini özellikle son 15 yılda geçtiğini görüyoruz. Türkiye'nin doğal bir kaynağı var mı Yok, yani biz petrol bulmadık. Buna benzer bir zenginliğimiz yok. Her hangi bir ülkeyi sömürmedik. Değer ülkeleri geçerek bir yere geldiysem beşeri sermayemizle geldik. Eğitimsiz beşeri sermaye hiçbir şey ifade etmez. Eğer bizim insanlarımız bir şey ürettiyse eğitim sayesinde üretilmiştir, öğretmenlerimiz sayesinde öğretilmiştir. Bu yeterli olmaya bilir, daha iyisi her zaman olabilir. Ama sizin yaptığınız iş kıymetli bir iş, sizin yetiştirdiğiniz öğrenciler bu şehre, bu ülkeye değer katıyorlar. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Gaziantep'te de görev yapacağımız süre içerisinde eğitim birinci önceliğimiz olacaktır. Kapımız 24 saat sizlere açık, bu kurumsal anlamda da böyle, bireysel anlamda da böyle.Konuşmaların ardından, mesleğe yeni başlayan aday öğretmenler sahnede Türk bayrağı açarak yemin etti. Programda emekli olan ve çeşitli spor dallarında başarı gösteren öğretmenlere de hediyeleri verildi.