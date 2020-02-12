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Gaziantep'te okullara kar tatili

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okulların 1 gün süre ile tatil edildiğini açıkladı.

12.02.2020 22:14 | Son Güncelleme: 12.02.2020 22:21Gaziantep'te okullara kar tatili

Valisi Davut Gül, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okulların 1 gün süre ile tatil edildiğini açıkladı.


Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler devam eden olumsuz hava şartlarından dolayı Gaziantep genelinde 13.02.2020 Perşembe (1 gün) okullar tatil edilmiştir. Tadını çıkartın" ifadelerini kullandı. Gül, açıklamasında Perşembe günü engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ile kamu personelinin de idari izinli sayılacağını duyurdu. - GAZİANTEP


Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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