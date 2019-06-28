28.06.2019 21:22
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Gaziantep'te orman yangını

Gaziantep

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 10 hektar alan zarar gördü.

Gaziantep 'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 10 hektar alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Mesthüyük Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Nurdağı Orman İşletme Şefliği ekipleri, 15 arazöz ve 5 su tankıyla müdahale etti. Vatandaşların destek verdiği çalışmalara, 2 yangın söndürme helikopteri de katıldı.
Yangın yaklaşık 3,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak , AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangında yaklaşık 10 hektar alanda çam ağaçlarının zarar gördüğünü belirtti.
Kahramanmaraş 'tan gelen 2 yangın söndürme helikopterinin yangına müdahale ettiğini söyleyen Kavak, tüm birimlerin destek ve yoğun çabaları sonucu yangının yerleşim bölgelerine sıçramadan söndürüldüğünü dile getirdi.

İlçe Kaymakamı Lokman Düzgün ve İlçe Orman İşletme Şefi Ayşe Can Reyhanlı da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Kaynak: AA
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi , Nurdağı , Gaziantep , Güncel

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